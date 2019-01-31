Гендерное равенство: Полторак назвал число женщин в ВСУ

Женщины составляют чуть более, чем пятую часть состава Вооруженных сил Украины.

В украинской армии служит 57 тысяч женщин mil.gov.uat

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В Вооруженных силах Украины служат и работают 57 тысяч женщин. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает “Прямой“.

“В Вооруженных силах служат и работают 57 тысяч женщин, из них 26 тысяч - военные, а 3,5 тысячи - офицеры“, - уточнил министр обороны.

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Полторак заверил, что в Украине реализуется принцип гендерного равенства, законодательно закреплены равные права и возможности мужчин и женщин при прохождении военной службы.

По официальным данным, по состоянию на февраль 2018 года общая численность Вооруженных Сил Украины составляла 255 тысяч человек. Таким образом, на одну женщину в украинской армии приходится примерно пятеро мужчин.

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Напомним, в октябре 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих.