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Гендерное равенство: Полторак назвал число женщин в ВСУ

Комментариев: 5
Женщины составляют чуть более, чем пятую часть состава Вооруженных сил Украины.
В украинской армии служит 57 тысяч женщин
В украинской армии служит 57 тысяч женщин
mil.gov.uat

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В Вооруженных силах Украины служат и работают 57 тысяч женщин. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает “Прямой“.

“В Вооруженных силах служат и работают 57 тысяч женщин, из них 26 тысяч - военные, а 3,5 тысячи - офицеры“, - уточнил министр обороны.

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Полторак заверил, что в Украине реализуется принцип гендерного равенства, законодательно закреплены равные права и возможности мужчин и женщин при прохождении военной службы.

По официальным данным, по состоянию на февраль 2018 года общая численность Вооруженных Сил Украины составляла 255 тысяч человек. Таким образом, на одну женщину в украинской армии приходится примерно пятеро мужчин.

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Напомним, в октябре 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих.

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Теги: женщины, армия, ВСУ, равенство, Полторак
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Комментариев (5)
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ВладиславII    31.01.2019, 19:29
Оценка:  0
ВладиславII
Деьилы, нашли чем гордиться...
А гомосеков сколько на генеральских должностях? А то не толерантно как-то, будет, если меньше, чем в США...
МаксимУм    31.01.2019, 18:51
Оценка:  +1
МаксимУм
А почему данные на февраль 2018? Страшно сказать сколько уже уволилось?
Абракадобр    31.01.2019, 18:15
Оценка:  +2
Абракадобр
Лучше бы они рожали и воспитывали детей.Образование получали,квалифицированную работу.Государству не нужны дети? У вас рождаемость 57 человек при смертности-в 100.Такого НИКОГДА не было.При власти люди,ненавидящие украинцев.
shurag    31.01.2019, 19:06
Оценка:  -1
shurag
у себя посчитай вначале))
ВладиславII    31.01.2019, 19:33
Оценка:  0
ВладиславII
Глупая агент госдепа, он у себя в Украине и считает, а не у тебя за Карпатами.
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