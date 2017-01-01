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В Черкасской области на взятке задержали командира воинской части

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Военнослужащий требовал от подчиненного двадцать пять тысяч гривен за не наложения дисциплинарных взысканий.
Сотрудники СБУ задержали командира военной части
Сотрудники СБУ задержали командира военной части
Пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки командира одной из военных частей в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник Вооруженных сил Украины требовал от подчиненного двадцать пять тысяч гривен за не наложения дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы.

Сообщается, что командир военной части был задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного кодекса.

Следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что на взятке задержаны майор СБУ и командир воинской части. Офицеров задержали в Северодонецке непосредственно во время получения взятки в размере 2500 долларов. 

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.

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Теги: СБУ, взятки, военные
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Источник: korrespondent.net

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