Пограничники поймали разыскиваемого Интерполом молдаванина

Кроме того, в другом пункте пропуска обнаружили авто с номерами с украденной в 2017 году машины.

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Пограничники Житомирского и Черниговского отрядов сегодня обнаружили международного преступника и “БМВ“ с номерами похищенной машины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Ведомство уточняет, что в транзитном пункте пропуска “Выступовичи“ при оформлении одного из пассажиров автомобиля “Мерседес“ выяснилось, что 52-летний гражданин Молдовы находится в международном розыске.

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Иностранца разыскивают за совершение на территории Чехии ряда уголовных правонарушений, отмечает пресс-служба.

Так же сегодня в пункте пропуска “Славутич“ пограничники обнаружили иномарку литовской регистрации с номерами авто, которое, согласно базе Интерпола, в мае 2017 года было похищено на территории Украины.

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“В ходе дальнейших проверочных мероприятий выяснилось, что сам автомобиль в розыске не находится, а вот установленные на нем номерные знаки принадлежат угнанному транспортному средству“, - говорится в сообщении.

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Задержанный правонарушитель и “БМВ“ были переданы сотрудникам Нацполиции Украины, также было проиформировано и бюро Интерпола.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину пытались ввезти партию контрабандного оружия.