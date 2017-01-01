С начала года ГПСУ отказала во въезде 900 россиянам
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С начала года в Украину не пустили более 900 россиян. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.
“С начала года - более 900 человек“, - отметил спикер и добавил, что ежедневно границу Украины на въезд пересекают примерно 1000-1200 граждан РФ.
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Таким образом, приблизительное количество граждан РФ, которые пересекли украинскую границу с начала года, составляет 30 000.
Россия также периодически не пропускает украинцев через границу, но это не носит массовый характер. Пик отказа в пропусках был во время военного положения - тогда РФ не пропустила более 350 граждан Украины.
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Напомним, ранее сообщалось, что ГПСУ отказала во въезде и запретила его на три года восьми российским морякам, которые нарушили правила въезда в оккупированный Крым.