С начала года ГПСУ отказала во въезде 900 россиянам

Всего украинскую границу пересекли примерно 30 тысяч россиян.

Пограничники не пустили в Украину 900 россиян из 30 тысяч facebook.com/DPSUkraine

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С начала года в Украину не пустили более 900 россиян. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

“С начала года - более 900 человек“, - отметил спикер и добавил, что ежедневно границу Украины на въезд пересекают примерно 1000-1200 граждан РФ.

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Таким образом, приблизительное количество граждан РФ, которые пересекли украинскую границу с начала года, составляет 30 000.

Россия также периодически не пропускает украинцев через границу, но это не носит массовый характер. Пик отказа в пропусках был во время военного положения - тогда РФ не пропустила более 350 граждан Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПСУ отказала во въезде и запретила его на три года восьми российским морякам, которые нарушили правила въезда в оккупированный Крым.