Владельцы "евроблях" заявили о новых протестах

Митинги намерены возобновить в феврале. Митингующие будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют в феврале выйти на новые акции протеста. Об этом сообщает организации АвтоЕвроСила на своей странице в Facebook.

Митингующие будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза, который предусмотрен в законе о новых правилах растаможивания от 8 ноября 2018 года.

"Попытаемся разобраться, стала ли после принятия закона 8487 таможенная очистка доступной (до 500 евро), как радостно с трибун озвучили Нина Южанина и Пётр Алексеевич Порошенко. Мы знаем, как реально наполнить пенсионный фонд и помочь людям зарабатывать и поднимать экономику нашей Украины. В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя годов в формуле расчета "акциза"", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада торопит владельцев "евроблях" с растаможкой. Украинцев предупредили, что продлевать действие законов о льготной растаможке "евроблях" никто не будет.

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