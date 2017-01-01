Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Владельцы "евроблях" заявили о новых протестах

Комментариев: 0
Митинги намерены возобновить в феврале. Митингующие будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.
"Евробляхеры" анонсировали новые акции
"Евробляхеры" анонсировали новые акции
Facebook.com/АвтоЕвроСила

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют в феврале выйти на новые акции протеста. Об этом сообщает организации АвтоЕвроСила на своей странице в Facebook.

Митингующие будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза, который предусмотрен в законе о новых правилах растаможивания от 8 ноября 2018 года.

"Попытаемся разобраться, стала ли после принятия закона 8487 таможенная очистка доступной (до 500 евро), как радостно с трибун озвучили Нина Южанина и Пётр Алексеевич Порошенко. Мы знаем, как реально наполнить пенсионный фонд и помочь людям зарабатывать и поднимать экономику нашей Украины. В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя годов в формуле расчета "акциза"", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада торопит владельцев "евроблях" с растаможкой. Украинцев предупредили, что продлевать действие законов о льготной растаможке "евроблях" никто не будет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, митинг, протесты, авто, автомобиль, евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь