НАБУ использует производство по «Роттердам+» в политических играх - Холодницкий

Производство по делам “Роттердам +“, “Дюссельдорф +“ и “Приватбанк“ назвал приоритетными для себя заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий во время интервью в программе HARD (телеканал ZIK). При этом Холодницкий акцентировал внимание на неэффективной работе следственного Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

“Это трио дел, я вам объясню - у меня есть вопрос, почему эти дела, в которые согласно ЕРДРу привлечено около полусотни следователей, детективов в каждом деле, по “Приватбанку “, например, по данным ЕРДР работает более семидесяти, кажется, детективов. По “Роттердам +“, который уже фактически два года скоро, как расследуется, надо ставить законную точку и надо говорить - преступление или нет, есть наказание или нету. Поэтому, вопрос “, - заявил Назар Холодницький.

Руководитель САП заметил на недопустимость предвзятого подхода в оценках методик ценообразования на энергорынке.

“Я не могу понять упреки некоторых а-ля активистов, почему “Роттердам +“- это преступная схема, а “Дюссельдорф + “- это спасительная формула. Я этого не понимаю. Улавливаете разницу слов? И именно для этого следствие должно дать полностью информацию, а не играть в какие-то свои политические игры, кошки-мышки, рассказывать и водить за нос “, - заявил руководитель САП Назар Холодницький.

Напомним, Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность использования принципа импортного паритета при расчете цены энергетического угля и формулы “Роттердам +“.

“Выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателям цены импортного паритета для угля в Украине“, - говорится в пресс-релизе Euracoal от 21 сентября 2018 года.

Экономическую обоснованность и законность формулы “Роттердам +“ также подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Формула “Роттердам +“ была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 “Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии“. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). НКРЭКУ считает, что методика расчета имеет целью устранение ручного регулирования цен, обеспечение независимости от поставок из временно оккупированных территорий и избавления от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительных сезонов.

НАБУ по 24 марта 2017 проводит досудебное производство по обоснованности использования методики “Роттердам +“. Нормативный срок, который для соответствующих производств составляет полтора года, истек 24 сентября 2018.