Ситуация на Азове стабилизировалась – пограничники

Россия стала меньше задерживать суда в Азовском море, констатировал глава Госпогранслужбы Украины.

Российская Федерация стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сейчас ситуация спокойная, россияне гораздо меньше стали задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил Слободян.

При этом он добавил, что ситуация относительно спокойная и стабильная.

Ранее сообщалось, что Россия против мониторинга европейцев на Азове. РФ согласна допустить одноразовую поездку европейских экспертов в Керченский пролив, а не размещать постоянную миссию.

Напомним, 18 января во время визита в Москву глава МИД Германии Хайко Маас передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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