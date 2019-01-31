В Харькове чиновницу мэрии поймали на взятке

Начальница одной из районных служб по делам детей горсовета требовала взятку за содействие в усыновлении ребенка.

Чиновницу Харьковского городского совета задержали при получении 84 тысяч гривен взятки, которую она якобы требовала за содействие в усыновлении ребенка. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды начальника одного из районных служб по делам детей Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновница требовала у харьковчанки три тысячи долларов за содействие в усыновлении ребенка.

"За эту сумму она обещала женщине подобрать здорового младенца и предоставить положительное заключение по дальнейшему усыновлению", - доложили в прокуратуре.

Как утверждают в ведомстве, начальница службы согласилась получить взятку в гривневом эквиваленте. Женщину разоблачили при получении 84 тысяч гривен неправомерной выгоды непосредственно на рабочем месте.

Сейчас досудебное расследование проводится по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании чиновницы и объявлении ей о подозрении.

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