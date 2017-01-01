Подросток во Львове выпал со второго этажа дома на ул. В. Великого, 42, в результате чего был госпитализирован.

Во Львове подросток выпал со второго этажа дома, в результате чего получил травму и был госпитализирован. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, сегодня, 31 января, в 7:17 в г. Львов, ул. В. Великого, 42 (Шевченковский район), в результате падения со второго этажа травмировался парень 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Как доложили в мэрии, парня с диагнозом "закрытый перелом костей правой голени, ушиб правого предплечья" госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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