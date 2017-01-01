В Запорожской области на карантин закрыли около полусотни школ

На Запорожье учебный процесс приостановлен в пяти детсадах, 45 школах, а также в 32 отдельных классах.

На карантин из-за ОРВИ закрыли около полусотни школ и детсадов Запорожской области rivnepost.rv.ua

В Запорожской области на карантин из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ (более 30%) закрыли около полусотни школ и детсадов. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"Учебный процесс приостановлен в четырех учреждениях дошкольного образования, 44 учреждениях общего среднего образования и учебно-воспитательных комплексах, в Токмакской школе-интернате, а также в 32 отдельных классах учреждений общего среднего образования", - следует из данных профильного департамента ОГА.

Таким образом, на карантин закрыты: в г. Запорожье - две школы (№30 и №109) и приостановлен учебный процесс в 21 классе; в Бердянске - в 16 школах; в Мелитополе приостановлены занятия во всех 22 школах. В Мелитопольском районе не работают Долинская общеобразовательная школа и один класс Константиновской специализированной школы.

Кроме того, в Веселовском районе приостановлен образовательный процесс в одном саду, одной школе и четырех классах. В Орехове, в с. Новоуспеновка и с. Раздол не работают из-за карантина по одному детскому саду.

Отмечается, что сроки карантина определяет учебное заведение самостоятельно, в некоторых заведениях обучение приостановлено до 4 февраля, в других - до 11 февраля.

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