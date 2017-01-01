В полностью сгоревшем автомобиле в Яворове Львовской области было обнаружено тело 48-летнего местного жителя.

В Яворове Львовской области в полностью сгоревшем автомобиле обнаружили тело местного жителя. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Сегодня, 31 января, около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Ивана Крестителя в Яворове произошел пожар. После локализации пожара в салоне автомобиля Daewoo Lanos было обнаружено тело 48-летнего местного жителя без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в сгоревшем авто обнаружили труп мужчины

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Харьковской области на дороге у села Красная Горка Сахновщинского района обнаружили труп мужчины в сгоревшем автомобиле ВАЗ-2110.

Также сообщалось, что в Печерском районе Киева сгорел автомобиль Lexus LX 570, припаркованный вблизи многоэтажки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet