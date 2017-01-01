Самолет из России вынужденно сел в Одессе – СМИ
По одной из версий, причиной стали плохие погодные условия в Кишиневе, по другой другой – поломка самолета.
Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, совершил в четверг, 31 января, вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в аэровокзале.
По одной из версий, была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, по другой – в Кишеневе были неблагоприятные погодные условия.
Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пассажиров самолета пересадили в два больших автобус и повезли в Молдову. Правоохранители обеспечивают сопровождение автобусов до украино-молдавской границы.
Напомним, ранее в Борисполе у самолета отказали тормоза. Кроме того, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Запорожье самолет вынужденно приземлился в Борисполе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент