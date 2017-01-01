Самолет из России вынужденно сел в Одессе – СМИ

По одной из версий, причиной стали плохие погодные условия в Кишиневе, по другой другой – поломка самолета.

Следовавший из Москвы в Кишинев самолет экстренно сел в Одессе pinterest.com



Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, совершил в четверг, 31 января, вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, совершил в четверг, 31 января, вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в аэровокзале.

По одной из версий, была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, по другой – в Кишеневе были неблагоприятные погодные условия.



Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пассажиров самолета пересадили в два больших автобус и повезли в Молдову. Правоохранители обеспечивают сопровождение автобусов до украино-молдавской границы.



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