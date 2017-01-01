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Самолет из России вынужденно сел в Одессе – СМИ

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По одной из версий, причиной стали плохие погодные условия в Кишиневе, по другой другой – поломка самолета.
Следовавший из Москвы в Кишинев самолет экстренно сел в Одессе
Следовавший из Москвы в Кишинев самолет экстренно сел в Одессе
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Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, совершил в четверг, 31 января, вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в аэровокзале.
 
По одной из версий, была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, по другой – в Кишеневе были неблагоприятные погодные условия.
 
Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пассажиров самолета пересадили в два больших автобус и повезли в Молдову. Правоохранители обеспечивают сопровождение автобусов до украино-молдавской границы.
 
Напомним, ранее в Борисполе у самолета отказали тормоза. Кроме того, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Запорожье самолет вынужденно приземлился в Борисполе.

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Теги: Россия, самолет, Одесса, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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