В Одессе похитили владельца аптечной сети
Неизвестные злоумышленники похитили одесского предпринимателя Гоэла Ануджа, владельца сети аптек Аннушка, Хелс Кеа.
Как сообщает Думская, к такому выводу пришли следователи полиции, изучившие обстоятельства исчезновения 42-летнего бизнесмена.
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По данным издания, инцидент произошел 30 января в 22:30. Анудж подъехал на машине к своему дому на Фонтане и загнал авто в гараж. В это время он разговаривал по телефону с супругой, которая находилась в столице. Когда предприниматель вышел из машины, у гаража остановилось авто, из которого выскочили люди и схватили его. Гоэл Анудж громко звал на помощь, а его крики слышала супруга, которая и вызвала полицию.
Похитители пока на связь не выходили и требований не предъявляли.
Отметим, что, по данным полиции, у Ануджа был серьезный конфликт с владельцами конкурирующей аптечной сети.
Как сообщалось 25 января, под Ровно трое мужчин похитили человека - требовали деньги, авто и квартиру.