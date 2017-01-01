В Одессе похитили владельца аптечной сети

У бизнесмена Ануджа был серьезный конфликт с владельцами конкурирующей аптечной сети.

Похитители пока на связь не выходили, никаких требований не предъявляли dumskaya.net

Неизвестные злоумышленники похитили одесского предпринимателя Гоэла Ануджа, владельца сети аптек Аннушка, Хелс Кеа.

Как сообщает Думская, к такому выводу пришли следователи полиции, изучившие обстоятельства исчезновения 42-летнего бизнесмена.

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По данным издания, инцидент произошел 30 января в 22:30. Анудж подъехал на машине к своему дому на Фонтане и загнал авто в гараж. В это время он разговаривал по телефону с супругой, которая находилась в столице. Когда предприниматель вышел из машины, у гаража остановилось авто, из которого выскочили люди и схватили его. Гоэл Анудж громко звал на помощь, а его крики слышала супруга, которая и вызвала полицию.

Похитители пока на связь не выходили и требований не предъявляли.

Отметим, что, по данным полиции, у Ануджа был серьезный конфликт с владельцами конкурирующей аптечной сети.

Как сообщалось 25 января, под Ровно трое мужчин похитили человека - требовали деньги, авто и квартиру.