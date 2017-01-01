Сутки Донбассе: шесть вражеских обстрелов, ранен боец ВСУ

По данным украинской разведки, ответным огнем ВСУ один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.

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За минувшие сутки, 31 января, подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 1 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов – в районе поселка Пески", – говорится в сообщении.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции: из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе хутора Вильный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем ВСУ один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.

Напомним, за сутки 30 января на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Как сообщалось 31 января, Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении военного прокурора Объединенных сил Олега Цицака.