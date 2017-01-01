Глава Общественного телевидения Аласания уволен

Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года.

Главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласанию досрочно отстранили от должности.

Об этом сообщила Светлана Остапа, член Наблюдательного совета Общественного телевидения (Суспильного телебачення) на странице в Facebook.

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“Только Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против“, — сообщила она.

Решение наблюдательного совета также подтвердил в Facebook член НСТУ Алексей Панич.

Напомним, что 4 мая 2017 года набсовет НОТУ подписал контракт с Аласанией. Он вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года и был подписан по итогам проведенного набсоветом конкурса.

В сентябре прошлого года Аласания сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины находится в критическом состоянии из-за недофинансирования.

25 сентября Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание телеканала UA:Первый за долги.