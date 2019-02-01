Под Черкассами поймали насильника-рецидивиста

Злоумышленник в тот же день пыталась изнасиловать еще одну женщину, но свое намерение не довел до конца.

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В дежурную часть Смелянского отдела полиции Черкасской области от местной жительницы поступило сообщение об изнасиловании. Правоохранителям женщина рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее, избил, изнасиловал и завладел мобильным телефоном.

Об этом сообщила полиция области.

На раскрытие данного уголовного преступления и установления личности злоумышленника был ориентирован весь личный состав отдела полиции. В результате проведения ряда оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, который обоснованно подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель города Смелы.

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Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 152 (Изнасилование) и части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, в рамках досудебного расследования установлено, что данное лицо в тот же день пыталась изнасиловать еще одну женщину, но свое намерение не довела до конца.

Как сообщалось в ноябре, в Мелитополе водитель такси изнасиловал пассажирку.