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Полторак назвал новые зарплаты военнослужащих

Комментариев: 2
С 1 января 2019 г увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов.
Фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн
Фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн
УНИАН

Зарплаты военнослужащих в январе 2019 года повышены на 30%. 

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Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, сообщила пресс-служба ведомства.

“Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов“, - отметил министр.

Размер денежного обеспечения в 2019 году составляет: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

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“По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%“, - сообщил Полторак.

Напомним, в Вооруженных силах Украины служат и работают 57 тысяч женщин. Полторак заверил, что в Украине реализуется принцип гендерного равенства, законодательно закреплены равные права и возможности мужчин и женщин при прохождении военной службы.

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Теги: минобороны, Полторак, зарплата, ВСУ, армия
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Комментариев (2)
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СухарьОК    01.02.2019, 10:26
Оценка:  +1
СухарьОК
Зачем продал 804 военый завод?Верни землю.
КимЧенПых    01.02.2019, 10:33
Оценка:  0
КимЧенПых
потому что смог
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