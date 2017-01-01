Под Харьковом от снега обвалилась крыша 200-летнего жилого дома

Причиной разрушения крыши является снег, накопившийся на крыше здания.

В Харьковской области в селе Малая Даниловка Дергачевского района произошел обвал крыши в жилом четырехквартирном доме.

Об этом накануне сообщила полиция Дергачевского района на своей странице в Facebook.

Отмечается, что из дома эвакуировали 12 жителей, никто из них не пострадал.

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Предварительно установлено, что причиной разрушения крыши является устаревшая конструкция 1805 года постройки, которая обрушилась под напором снега.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 21 января, в Харькове рухнула крыша боксерского клуба.