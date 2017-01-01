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В метро Киева с начала года травмировались четыре человека

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С начала этого года в киевском метрополитене произошло четыре несчастных случая.
В подземке травмировались 4 человека
В подземке травмировались 4 человека
facebook.com/kyivmetro

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В киевском метрополитене с начала 2019 года с пассажирами произошло четыре несчастных случая, которые имели травматические последствия.

Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщили в КП Киевский метрополитен в ответ на запрос УНН.

Также сообщается, что в 2018 году имел место один травматический случай падения пассажира на рельсы, который закончился летально.

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Напомним, в Киеве на выходе из подземного перехода метрополитена умер мужчина. Инцидент произошел на станции метро Театральная.

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, травма, Киевское метро
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Источник: korrespondent.net

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