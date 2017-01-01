В метро Киева с начала года травмировались четыре человека

С начала этого года в киевском метрополитене произошло четыре несчастных случая.

Читай также: Во Львовской области поезд сбил несовершеннолетнюю девушку

В киевском метрополитене с начала 2019 года с пассажирами произошло четыре несчастных случая, которые имели травматические последствия.

Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщили в КП Киевский метрополитен в ответ на запрос УНН.

Также сообщается, что в 2018 году имел место один травматический случай падения пассажира на рельсы, который закончился летально.

Читай также: В Киеве украли почти 80 м кабеля правительственной связи

Напомним, в Киеве на выходе из подземного перехода метрополитена умер мужчина. Инцидент произошел на станции метро Театральная.