У Сороки нашли повреждение новой мышцы, а он сделал антенну из кипятильника

Адвокат требует перевода военнопленного в третью страну или хотя бы в медучреждение с необходимым оборудованием.

У Сороки нашли повреждение новой мышцы, которое раньше списывали на отек от эспендера twitter.com/OgonWatch

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Адвокат военнопленного офицера СБУ Василия Сороки ходатайствовал о его переводе для лечения в Украину или в нейтральную страну. Об этом Сергей Бадамшин написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что встретился с Сорой после его перевода из “Матросской тишины“ в “Лефортово“. Оценив здоровье клиента, защита требует его перевода в другую страну или хотя бы перевода в гражданские медучреждения с соответствующим оборудованием, например, в “Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского“.

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“Состояние здоровья на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит. Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал“, - говорит адвокат.

При этом врач в Лефортово обнаружил недочеты своих коллег из больницы “Матросской Тишины“, рассказал Бадамшин. “Он обнаружил повреждение еще одной мышцы (!) Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее“, - отметил защитник.

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Ранее врачи дезинформировали адвокатов и общественность, что отек у Сороки был результатом упражнений с эспандером, а не ранения и “безобразного лечения“, добавил адвокат. “WTF??? Кстати, эспандер в Лефортово зачем-то отобрали“, - возмутился Бадамшин.

Сорока сменил уже три камеры в Лефортово с субботы: карантин и еще две, отметил он. “Сейчас находится в отремонтированной камере с горячей водой. Ни на что не жалуется“, - добавил адвокат.

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Также он отметил, что, по словам Сороки, в отличие от “Московской тишины“, в “Лефортово“ к нему обращаются на “вы“ и разговаривают вежливо. Кормят военнопленных хорошо, однако нет душа, в отличие от больницы. Антенну моряк к телевизору собрал из...кипятильника, так как его соседа отселили, и тот забрал свою антенну.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат моряка Андрея Эйдера требует его перевода в Украину или нейтральную страну на лечение.