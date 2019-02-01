Рабинович: Украина должна отстаивать собственные интересы, а не сдавать их в угоду МВФ

Украина не имеет права сдавать собственные национальные интересы, чтобы обслуживать долги перед Международным валютным фондом. Такое заявление высказал народный депутат и основатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Украина не в состоянии обслуживать навязанные МВФ долги. Мы не можем и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей. Мы не должны вырубать лес, поднимать бесконечно тарифы и так далее. С Украиной МВФ вообще действует как захватническая организация. Пытается превратить ее в сырьевой участок, на котором мы с вами и наши дети должны работать десятки лет, чтобы обеспечивать выплаты вот этой бесконечной ипотеки», – уверен парламентарий.

Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» считает, что МВФ намеренно загоняет Украину в долговую яму, чтобы в дальнейшем диктовать свои условия. В то время как Украине необходимо отстаивать свои требования, которые будут соответствовать национальным интересам.

«Я считаю, что у нас с МВФ должен быть очень простой разговор. Первое: вы ставили нашу власть на первое место по коррупции в мире – и сами давали им деньги. Так не бывает! Вы либо в доле, либо глупцы. И поэтому мы не можем отдавать вам долги, которые вы нам навязали. Второе: вы говорите, что Украина – форпост демократии. Вот и спишите, пожалуйста, этому форпосту долги. Иначе мы сами остановим все выплаты. Если хотите с нами работать и дальше, то будем работать на наших условиях», – подчеркнул политик.

Он отметил, что переговоры с МВФ нужно выстраивать с позиции сильной и независимой страны, а не соглашаться со всеми выдвинутыми условиями, как это делает нынешняя власть.

«С МВФ легко вести переговоры. Нужно просто не иметь в заложниках счета за рубежом, с помощью которых они могут манипулировать нашими чиновниками. И сделать так, чтобы они знали, что мы будем защищать свою страну до конца. И тогда они сразу станут гибкими и простыми. Побоятся, что их вообще могут выгнать пинком под зад. Если мы будем вести переговоры с таких позиций, то заставим МВФ списать все эти долги Украине. У них выхода другого не будет. Это звучит жестко, прагматично, но это правильно», – подытожил Вадим Рабинович.