В Азовском море произошло ЧП с украинским моряком

СМИ утверждают, что российские спасатели эвакуируют украинского моряка с теплохода в Азовском море.

Во время происшествия судно находилось в районе 453 якорной стоянки в Азовском море vesselfinder.com

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Находящийся недалеко от Керченского пролива в Азовском море теплоход Канопус запросил помощь спасателей для эвакуации моряка.

Второму механику судна, гражданину Украины, стало плохо, ему требуется помощь медиков, сообщает Крыминформ.

“На теплоходе Канопус человеку стало плохо, с животом что-то. Сейчас ему (теплоходу) дали команду на 455 якорную стоянку идти, которая расположена возле порта Кавказ. Мы подали заявку, там кто-то уже будет снимать“, - говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что во время происшествия судно находилось в районе 453 якорной стоянки в Азовском море.

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Источник Крыминформ в экстренных службах сообщил, что операцию по эвакуации координирует морской спасательный центр на Тамани.

Напомним, сообщалось, что Российская Федерация стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море.