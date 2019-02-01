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"Трусость и позерство": Турчинов ответил на слова Гриценко о сыне и АТО

Комментариев: 7
Секретарь СНБО обвинил кандидата в президенты в лживости, трусости и позерстве.
Турчинов заверил, что его сын ушел в АТО еще в 2014
Турчинов заверил, что его сын ушел в АТО еще в 2014
facebook.com/oleksandr.turchynov

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Секретарь СНБО Александр Турчинов возмущен заявлением Анатолия Гриценко о том, что он прятал своего сына от АТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Турчинов подчеркнул, что его сын летом 2014 года после получения диплома ушел добровольцем в Нацгвардию. 

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“Он честно служил, не прячась за чужие спины. Выполнял поставленные задачи и в командировках в зону АТО, и в составе сводных подразделений Нацгвардии во время массовых беспорядков в 2015 году, в том числе, когда гвардейцы погибли от брошенной в них гранаты“, - рассказал секретарь СНБО.

“Мой сын прослужил полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года, и только, когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии“, - добавил он.

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В то же время Турчинов отметил, что Гриценко стоило бы ответить на вопрос, почему он сам как кадровый офицер не пошел защищать страну в 2014 году, когда решалась судьба Украины.

“Этот “герой фейсбука“ решился заехать на опасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более или менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании“, - отметил чиновник.

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“Господин Гриценко не нашел ничего лучше, как рассказать, что тогда (в 2014) у военных “не было даже карт“, и он в своем кабинете “рисовал“ их для знакомых. Это же надо было в свое время так мощно руководить Минобороны, что в войсках в начале войны даже карт не было!“, - возмутился Турчинов.

Турчинов обвинил Гриценко в “трусости, лживости с позерстве“, а также в том, что он вместе с Януковичем, Саламатиным, Лебедевым и “другими предателями“ уничтожал и разоружал армию.

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Напомним, ранее Анатолий Гриценко извинился перед сыном Юрия Луценко за его слова об уклении от армии, но перед самим Луценко извиняться отказался.

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Теги: Гриценко, Турчинов, АТО, Донбасс, война, выборы президента
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Комментариев (7)
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Shaab    01.02.2019, 12:15
Оценка:  0
Shaab
Панове, що відписались нижче! Невже ви думаєте, що ваші еротичні фантазії цікаві кому-небудь, окрім спеціалістів-медиків? Чи у вас тут клуб по інтересах?
Шкиряк_и_Зорин    01.02.2019, 12:24
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Тут клуб политических извращенцев. ))
ALFER+    01.02.2019, 12:04
Оценка:  -1
ALFER+
ФАНТОМАС! Чудовище небритое(
SEMPENTY    01.02.2019, 11:57
Оценка:  -1
SEMPENTY
Куриная жопка обиделась...
Дром    01.02.2019, 11:40
Оценка:  -2
Дром
И это заявляет, муждак, который сдал Крым?
    01.02.2019, 11:21
Оценка:  +1
ПАСТОР КУРИНАЯ ПОПКА ОБИДЕЛАСЬ ? )))
Шкиряк_и_Зорин    01.02.2019, 11:46
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Почему куриная? Нормальная у него задница - волосатая, в прыщах... Не возводите напраслину на человека!
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