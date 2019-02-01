"Трусость и позерство": Турчинов ответил на слова Гриценко о сыне и АТО

Секретарь СНБО обвинил кандидата в президенты в лживости, трусости и позерстве.

Турчинов заверил, что его сын ушел в АТО еще в 2014 facebook.com/oleksandr.turchynov

Читай также: Гриценко судится с ЦИК из-за Госреестра избирателей

Секретарь СНБО Александр Турчинов возмущен заявлением Анатолия Гриценко о том, что он прятал своего сына от АТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Турчинов подчеркнул, что его сын летом 2014 года после получения диплома ушел добровольцем в Нацгвардию.

Читай также: НАПК обнаружило ошибки в 23 декларациях кандидатов в президенты

“Он честно служил, не прячась за чужие спины. Выполнял поставленные задачи и в командировках в зону АТО, и в составе сводных подразделений Нацгвардии во время массовых беспорядков в 2015 году, в том числе, когда гвардейцы погибли от брошенной в них гранаты“, - рассказал секретарь СНБО.

“Мой сын прослужил полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года, и только, когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии“, - добавил он.

Читай также: Гриценко сказал неправду о том, что уголовное дело в ГБР его не касается - СМИ

В то же время Турчинов отметил, что Гриценко стоило бы ответить на вопрос, почему он сам как кадровый офицер не пошел защищать страну в 2014 году, когда решалась судьба Украины.

“Этот “герой фейсбука“ решился заехать на опасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более или менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании“, - отметил чиновник.

Читай также: Полиция проверяет "честные" билборды Гриценко

“Господин Гриценко не нашел ничего лучше, как рассказать, что тогда (в 2014) у военных “не было даже карт“, и он в своем кабинете “рисовал“ их для знакомых. Это же надо было в свое время так мощно руководить Минобороны, что в войсках в начале войны даже карт не было!“, - возмутился Турчинов.

Турчинов обвинил Гриценко в “трусости, лживости с позерстве“, а также в том, что он вместе с Януковичем, Саламатиным, Лебедевым и “другими предателями“ уничтожал и разоружал армию.

Читай также: Семья Гриценко "скупилась" за три года на 22 млн, заработав меньше 11 - СМИ

Напомним, ранее Анатолий Гриценко извинился перед сыном Юрия Луценко за его слова об уклении от армии, но перед самим Луценко извиняться отказался.