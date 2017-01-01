Возле Кременчуга в авто нашли убитого бизнесмена

Автомобиль нашли на трассе М-22 Александрия-Кременчуг.

Предпринимателю было 55 лет pl.npu.gov.ua

Недалеко от города Кременчуг Полтавской области патрульные полицейские обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело частного предпринимателя.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области.

Автомобиль нашли вечером на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг.

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Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти. По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Полиция просит граждан, которые владеют любой информацией о данном событии или которые проезжали в период времени с 19:00 до 20:30 на данном участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию по номеру 102.

Как сообщалось 1 февраля, в Одессе похитили владельца аптечной сети.