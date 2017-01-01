В Украине создали боевой модуль для мобильного ЗРК

Модуль вооружен двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса Охотник.

Модуль Дуэт для мобильного ЗРК mil.in.ua

Украинское предприятие Арсенал разработало боевой модуль Дуэт для мобильного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщил заместитель директора предприятия Александр Клочко для издания Оборонно-промышленный курьер.

По его словам, правительство Германии заблокировало разработку мобильного ЗРК ближнего действия, которая осуществлялась Арсеналом совместно с немецкой компанией Rheinmetall.

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Поэтому украинцы создали боевой модуль Дуэт, вооруженный двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса Охотник. Боевой модуль Дуэт предназначен для комплектования на разных типах наземных боевых машин ракетами ПЗРК различных типов, включая ЗРК Колибри.

Напомним, ранее Укроборонпром назвал ТОП разработок года. Для нового украинского оружия используются современные цифровые технологии и отечественные комплектующие.