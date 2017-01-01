Последняя "защита" Путина закончилась вторжением в Украину - вице-премьер

В Украине полностью уважается свобода вероисповедания, заверила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпун-Цинцадзе.

Путину напомнили, чем обычно чревато его обещание "защитить" украинцев EPA/UPG

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В Украине полностью уважается свобода вероисповедания, в то время как заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости защитить права православных в нашей стране вызывают тревогу. Об этом в Twitter написала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпун-Цинцадзе.

“Очень тревожные высказывания Кремля и Русской Православной Церкви. В прошлый раз, когда Путин решил “защитить“ украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину“, - напомнила политик.

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“Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим России использовать верующих в своих играх“, - подчеркнула вице-пресьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует вмешивать в церковные дела Украины, но “оставляет за собой право реагировать“ на нарушение прав верующих в нашей стране.