Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Последняя "защита" Путина закончилась вторжением в Украину - вице-премьер

Комментариев: 0
В Украине полностью уважается свобода вероисповедания, заверила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпун-Цинцадзе.
Путину напомнили, чем обычно чревато его обещание "защитить" украинцев
Путину напомнили, чем обычно чревато его обещание "защитить" украинцев
EPA/UPG

Читай также: Песков об Украине и РФ: Нет никакой войны, есть "уродливые проявления"

В Украине полностью уважается свобода вероисповедания, в то время как заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости защитить права православных в нашей стране вызывают тревогу. Об этом в Twitter написала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпун-Цинцадзе.

“Очень тревожные высказывания Кремля и Русской Православной Церкви. В прошлый раз, когда Путин решил “защитить“ украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину“, - напомнила политик. 

Читай также: Экспертов звали на Азов "одноразово" в качестве жеста доброй воли - МИД РФ

“Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим России использовать верующих в своих играх“, - подчеркнула вице-пресьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует вмешивать в церковные дела Украины, но “оставляет за собой право реагировать“ на нарушение прав верующих в нашей стране.

Поделись:
Теги: Путин, религия, православие, Украина, УПЦ МП, РПЦ, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь