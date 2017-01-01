В Ирпене затопило недавно отремонтированную школу

Текущий ремонт крыши выполнили только в прошлом году.

В 2018 на ремонт школы потратили больше 10 млн гривен irpen.net.ua

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В городе Ирпене возле Киева в одной из школ прекратили занятия до понедельника, поскольку из-за обильных снегопадов и дождя здесь протекла крыша и теперь все здание залито водой.

Об этом сообщают местные активисты в сети Facebook.

Ранее СМИ сообщали о том, что в школе №3 затопило лишь третий этаж. При этом местные власти заявили, что подозревают диверсию.

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“Потоки воды текут из кровельного перекрытия, залили несколько учебных классов и ряд других помещений. В новом спортзале, где еще вчера происходили соревнования, тоже много воды”, - отмечается в сообщении.

Активисты уверенны, что причина – простая халатность.

По информации и. о. городского головы Анастасии Попсуй, текущий ремонт крыши выполнили только в прошлом году.

Согласно открытым данным системы Prozorro, в течение 2017-2018 гг. на ремонты и проектные работы в здании и на прилегающей территории к школе №3 по ул. Севериновская 129-а в Ирпене было выделено 10,25 млн грн.

Стоит отметить, что общеобразовательная школа в Ирпене - одна из самых больших в городе, рассчитана на более 1000 детей.

Как сообщалось, в сентябре в Броварах в школе рухнула стена, детей эвакуировали.