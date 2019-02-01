Песков успокоил: Путин говорил о "защите верующих" не только в Украине

От Украины зависит, как будет действовать Россия для защиты свободы вероисповедания, говорит пресс-секретарь лидера РФ.

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От Украины зависит, как Россия будет "защищать" права верующих на ее территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине".

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Путин говорил о защите прав верующих не только в Украине, а где угодно, поскольку свобода на вероисповедание является частью прав, заверил Песков.

При этом на вопрос,будет ли это похоже на "защиту русскоязычных в Крыму и на Донбассе", Песков ответил: "Нет".

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"Собственно, это зависит от Украины, как и где это будет осуществляться, - добавил Песков. - На Донбассе, я вам не раз уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России".

Россия - это многонациональное и многофункциональное государство, заверил Песков.

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Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что, последний раз, когда Владимир Путин решить "защищать" права украинцев, от вторгся в нашу страну.