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Песков успокоил: Путин говорил о "защите верующих" не только в Украине

Комментариев: 4
От Украины зависит, как будет действовать Россия для защиты свободы вероисповедания, говорит пресс-секретарь лидера РФ.
Песков разъяснил слова Путина о защите верующих в Украине
Песков разъяснил слова Путина о защите верующих в Украине
EPA/UPG

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От Украины зависит, как Россия будет "защищать" права верующих на ее территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН. 

Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине". 

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Путин говорил о защите прав верующих не только в Украине, а где угодно, поскольку свобода на вероисповедание является частью прав, заверил Песков. 

При этом на вопрос,будет ли это похоже на "защиту русскоязычных в Крыму и на Донбассе", Песков ответил: "Нет". 

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"Собственно, это зависит от Украины, как и где это будет осуществляться, - добавил Песков. - На Донбассе, я вам не раз уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России".

Россия - это многонациональное и многофункциональное государство, заверил Песков.

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Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что, последний раз, когда Владимир Путин решить "защищать" права украинцев, от вторгся в нашу страну.

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Теги: Путин, Песков, религия, православие, ПЦУ, Украина, РФ
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Комментариев (4)
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АСТАНАВИТЕСЬ    01.02.2019, 14:04
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ
Ну все!Все вокруг вздохнули спокойно.
nibumbum    01.02.2019, 12:56
Оценка:  +1
nibumbum
А никто и не волновался.
WTF2wtf    01.02.2019, 12:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Может пора ехать россиянам с танками в Венесуэлу, защищать там своих друзей?
Крым и Донбасс захвачены, можно дальше продвигаться?
WTF2wtf    01.02.2019, 12:52
Оценка:  +4
WTF2wtf
Так он угрожает повторением "защиты" по варианту Крыма и Донбасса, с российскими танками и прочими аксесвсуарами и другим странам?
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