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В центре Львова обвалилась часть фасада: Травмирован пешеход

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Дом, фасад которого обвалился, принадлежит ОСМД.
Инцидент произошел на улице Дорошенко, 14
Инцидент произошел на улице Дорошенко, 14
google.com.ua/maps

Во Львове на улице Дорошенко, 14 произошло падение элемента фасада дома. В результате травмирован пешеход.

Об этом со ссылкой на информацию Галицкой районной администрации сообщила пресс-служба мэрии города.

Пострадавший госпитализирован в восьмую горбольницу, причины происшествия выясняет полиция.

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В администрации района уточнили, что дом, фасад которого обвалился, принадлежит ОСМД. Глава администрации Андрей Зозуля отметил, что ведомство выпишет предписание балансодержателю дома провести дополнительное обследование фасада здания на предмет выявления аварийных элементов, которым грозит падение.

Как сообщалось, в октябре на Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада.

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Теги: Львов, обрушение, фасад
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