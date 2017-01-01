Критика "Роттердам+" является необоснованной, - эксперт

Жалоба НАЭК "Энергоатом" в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по формуле "Роттердам +" не имеет логического экономического обоснования. Для расчета тарифа атомной генерации действует аналогичная "Роттердам +" методика. В тарифе для "Энергоатома" учитывается спотовая цена уранового концентрата на международном рынке. Это подтвердил президент "Первой энергетической Ассоциации Украины" Василий Котко, пишут Комментарии.

"Конечно, да - тем более, что это заявила Кривенко (руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ред.). Действительно, рыночные цены (на топливо - ред.) учитываются для "Энергоатома", тем более, он практически все импортирует", - заявил Котко.

Цены на ядерное топливо закладываются в тариф "Энергоатома" согласно импортному паритету, в соответствии с мировыми биржевыми ценами на урановый концентрат.

Отмена методики "Роттердам +" или ее корректировки входит в полномочия НКРЭКУ, а не АМКУ.

"Таких полномочий у Антимонопольного комитета нет. Это абсолютно точно", - считает Василий Котко.

Формула "Роттердам +" была введена Постановлением НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". В цену электроэнергии закладывается стоимость угля, исходя из котировок индекса API2. Индекс цен на уголь API2 - комбинация цен, которые сообщают два независимых коммерческих поставщика информации о рынке угля Argus и McCloskey. Индекс отражает цену на импортируемый в северо-западную Европу уголь в трех основных портах - Амстердам, Роттердам и Антверпен.

Эксперт обращает внимание на обоснованность использования методики "Роттердам +".

"Сам принцип, подход использования рыночного индикатора или индикатора цены на западных рынках - это абсолютно правильный принцип, учитывая, что уголь у нас после того, как с Донбассом проблемы возникли, и он стал дефицитным. В таких случаях в дефицитных рынках как раз цена импорта и является тем индикатором, на который нужно равняться. В этом отношении это абсолютное выполнение всех экономических законов, это правильно", - уверен Котко.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность использования принципа импортного паритета при расчете цены энергетического угля и формулы "Роттердам +".

Напомним, АМКУ 24 января объявил о принятии к рассмотрению жалобы главы "Энергоатома" Юрия Недашковского на Постановление НКРЭКУ "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии", которая более известна под названием "Роттердам +".