В Кропивницком на улице застрелили мужчину
В Кропивницком в переулке Коротком обнаружено тело мертвого мужчины с огнестрельным ранением.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 1 февраля.
Читай также: Убийство пары в Николаеве: появилось новое видео“Сообщение об обнаружении тела гражданина в переулке Коротком, что в областном центре, поступило в Кропивницкое отделение полиции 31 января около 21:00“, – говорится в сообщении.
Личность потерпевшего установлена. Им оказался 52-летний местный житель. Причиной смерти, предварительно, стало огнестрельное ранение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины).
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