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В Кропивницком на улице застрелили мужчину

Комментариев: 1
Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена для розыска подозреваемого в убийстве.
Полиция установила личность потерпевшего
Полиция установила личность потерпевшего
УНИАН

В Кропивницком в переулке Коротком обнаружено тело мертвого мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 1 февраля.

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“Сообщение об обнаружении тела гражданина в переулке Коротком, что в областном центре, поступило в Кропивницкое отделение полиции 31 января около 21:00“, – говорится в сообщении.

Личность потерпевшего установлена. Им оказался 52-летний местный житель. Причиной смерти, предварительно, стало огнестрельное ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины).

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Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена с целью розыска лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Ранее в Одессе правоохранители задержали 69-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой с помощью молотка. 

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Теги: убийства, полиция, мужчина, убийство, Кировоградская область, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Катилин    01.02.2019, 14:10
Оценка:  0
Катилин
Снова Кировоград...) Какой-то злодейский город)) ни дня без новости из Кировограда))
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