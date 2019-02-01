В Кропивницком на улице застрелили мужчину

Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена для розыска подозреваемого в убийстве.

В Кропивницком в переулке Коротком обнаружено тело мертвого мужчины с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 1 февраля.

Читай также: Убийство пары в Николаеве: появилось новое видео “Сообщение об обнаружении тела гражданина в переулке Коротком, что в областном центре, поступило в Кропивницкое отделение полиции 31 января около 21:00“, – говорится в сообщении. “Сообщение об обнаружении тела гражданина в переулке Коротком, что в областном центре, поступило в Кропивницкое отделение полиции 31 января около 21:00“, – говорится в сообщении.

Личность потерпевшего установлена. Им оказался 52-летний местный житель. Причиной смерти, предварительно, стало огнестрельное ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины).

Читай также: Задержан подозреваемый в убийстве украинской бизнесвумен в Черногории

Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена с целью розыска лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Ранее в Одессе правоохранители задержали 69-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей знакомой с помощью молотка.