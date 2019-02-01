Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россияне активизировали призыв в ОРДЛО, в военных частях - конфликты

Комментариев: 1
Чтобы избежать дезертирства, оккупанты распространяют слухи о повышении денежного обеспечения для призванных в "армию".
Россияне активизировали мобилизацию в рядах жителей оккупированных территорий
Россияне активизировали мобилизацию в рядах жителей оккупированных территорий
frontnews.eu

Читай также: В ООС опровергли информацию ГБР о военном командире-взяточнике

Российское командование пытается пополнить за счет призыва жителей оккупированной части Донбасса передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

“Российские оккупационные администрации активизировали деятельность мобильных призывных пунктов, представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников“, - говорится в сообщении.

Читай также: На Донбассе снимают фейковые сюжеты об обстрелах со стороны ВСУ - разведка

Одновременно в составе российских оккупационных войск растет число конфликтов между офицерами ВС РФ и военнослужащими, призванными из числа местных жителей.

“Увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов“, - отметили в разведке.

Читай также: На Донбассе разведка захватила оружие врага - ООС

С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы российские пропагандисты активно распространяют слухи о возможном повышении денежного обеспечения для боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ.

Поделись:
Теги: разведка, Минобороны, оккупанты, Донбасс, мобилизация, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    01.02.2019, 14:02
Оценка:  0
КимЧенПых
перемога незабаром
    01.02.2019, 13:50
Оценка:  0
НУ ТАК ЧЁ .....
ПОРА ВИДИМО ПРАЗДНИЧНЫЕ ШАРОВАРЫ ГЛАДИТЬ И К ПАРАДУ В ДОНЕЦКЕ ГОТОВИТЬСЯ ?
НУ А ТАМ УЖЕ И ДО СЕВАСТОПОЛЯ С МОСКВОЙ НЕДАЛЕКО !!! )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь