Россияне активизировали призыв в ОРДЛО, в военных частях - конфликты
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Российское командование пытается пополнить за счет призыва жителей оккупированной части Донбасса передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.
“Российские оккупационные администрации активизировали деятельность мобильных призывных пунктов, представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников“, - говорится в сообщении.
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Одновременно в составе российских оккупационных войск растет число конфликтов между офицерами ВС РФ и военнослужащими, призванными из числа местных жителей.
“Увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов“, - отметили в разведке.
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С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы российские пропагандисты активно распространяют слухи о возможном повышении денежного обеспечения для боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ.
ПОРА ВИДИМО ПРАЗДНИЧНЫЕ ШАРОВАРЫ ГЛАДИТЬ И К ПАРАДУ В ДОНЕЦКЕ ГОТОВИТЬСЯ ?
НУ А ТАМ УЖЕ И ДО СЕВАСТОПОЛЯ С МОСКВОЙ НЕДАЛЕКО !!! )))