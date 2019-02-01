Россияне активизировали призыв в ОРДЛО, в военных частях - конфликты

Чтобы избежать дезертирства, оккупанты распространяют слухи о повышении денежного обеспечения для призванных в "армию".

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Российское командование пытается пополнить за счет призыва жителей оккупированной части Донбасса передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

“Российские оккупационные администрации активизировали деятельность мобильных призывных пунктов, представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников“, - говорится в сообщении.

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Одновременно в составе российских оккупационных войск растет число конфликтов между офицерами ВС РФ и военнослужащими, призванными из числа местных жителей.

“Увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов“, - отметили в разведке.

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С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы российские пропагандисты активно распространяют слухи о возможном повышении денежного обеспечения для боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ.