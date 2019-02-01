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Запрет на книги: В Украину не разрешили ввезти еще 13 изданий из РФ

Комментариев: 7
Среди не пропущенных через границу книг - произведение Довлатова и учебник.
Довлатова не ввезли из-за предисловия
Довлатова не ввезли из-за предисловия
film.ru

Госкомтелерадио не разрешил ввезти в Украину еще 13 книг, аргументировав тем, что они содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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“Госкомтелерадио отказал ООО Дресс Шоу, ООО Етниктрейд, ООО Якабу Трейд, ООО Форс Украина, ООО Перо и ООО Издательство Махаон-Украина в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора“, - говорится в сообщении.

В частности, не разрешили ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства Р-Плюс, разрисованный флагами вооруженных формирований РФ.

Также среди запрещенных книги: Никиты Непряхина Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации (с пропагандой коммунистической идеологии), Е. Торчинова Путь запредельно: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния (пропагандирует государство-агрессора), российского журналиста Андрея Шария Балканы: окраины империй“ (пропагандирует государство-агрессора).

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Также запретили ввоз книги произведений Сергея Довлатова издательства Азбука Аттикус, потому что она содержит предисловие, в котором “пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков“, внесенный в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщалось 23 ноября, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину из Российской Федерации пяти книг об оружии.

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Теги: Госкомтелерадио, книги, Россия
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Комментариев (7)
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Антибес    01.02.2019, 15:23
Оценка:  -1
Антибес
Нацисты немецкие тоже боролись с книгами...Как они закончили все прекрасно знают...
Woodbrother    01.02.2019, 15:34
Оценка:  -1
Woodbrother
Недалече как в оккупированном неонацистами Крыму вежливые зоофилы из ульяновской дивизии спецопераций на пару с фсбешниками палили украинские книги . Ну чем не германия 30х годов прошлого века.
Woodbrother    01.02.2019, 14:41
Оценка:  0
Woodbrother
На россии нет никаких книг, есть только пропагандистские огидки.
Антибес    01.02.2019, 15:24
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,сразу видно что ты в честь своего"полтоса",сегод ня осушила сразу 50 флаконов настойки глода...)))))))))))))
Катилин    01.02.2019, 14:23
Оценка:  -4
Катилин
Это диктатура. О какой демократии, свободе и цивилизованности может идти речь в государстве где насильственная украинизация, и запрет на другую точку зрения приобрёл смысл государственной жизни? Украина - Европа? За что там мойдан прыгал?
Woodbrother    01.02.2019, 14:44
Оценка:  +1
Woodbrother
Где вы тут узрели насильственную украинизацию ? Вы бредите. Не пейте больше столько лосьенов и разной псевдоалкогольной бурды.
funtik1990    01.02.2019, 15:27
Оценка:  0
funtik1990
Гляньте на аву. Это же кремлебот. Что значит "насильственная украинизация"? Мы живём в украине и наш язык украинский, и разговоры об какойто украинизации впрынципе бессмыслены, ну если ты канешно не русская ватная голова.
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