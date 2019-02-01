Запрет на книги: В Украину не разрешили ввезти еще 13 изданий из РФ

Среди не пропущенных через границу книг - произведение Довлатова и учебник.

Госкомтелерадио не разрешил ввезти в Украину еще 13 книг, аргументировав тем, что они содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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“Госкомтелерадио отказал ООО Дресс Шоу, ООО Етниктрейд, ООО Якабу Трейд, ООО Форс Украина, ООО Перо и ООО Издательство Махаон-Украина в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора“, - говорится в сообщении.

В частности, не разрешили ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства Р-Плюс, разрисованный флагами вооруженных формирований РФ.

Также среди запрещенных книги: Никиты Непряхина Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации (с пропагандой коммунистической идеологии), Е. Торчинова Путь запредельно: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния (пропагандирует государство-агрессора), российского журналиста Андрея Шария Балканы: окраины империй“ (пропагандирует государство-агрессора).

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Также запретили ввоз книги произведений Сергея Довлатова издательства Азбука Аттикус, потому что она содержит предисловие, в котором “пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков“, внесенный в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщалось 23 ноября, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину из Российской Федерации пяти книг об оружии.