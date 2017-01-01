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Под Львовом задержали торговцев оружием

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Военный с друзьями организовал торговлю оружием во Львовской области.
Под Львовом задержали торговцев оружием
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
  • Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
  • Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
  • Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
  • Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
Под Львовом задержали торговцев оружием
Переоснащенное оружие продавали по 6 -7 тысяч гривен за единицу
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В Николаевском районе Львовской области задержали торговцев оружием при реализации шести единиц “товара“.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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“Установлено, что три человека в возрасте 38, 36 и 32 года, жители Каменка-Бугского, Пустомытовского и Николаевского районов, один из которых – военнослужащий, перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их жителям Львовской области по цене от шести до семи тысяч гривен за единицу“, – говорится в сообщении.

Злоумышленники перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6 -7 тысяч гривен за единицу. Всего оперативники изъяли 18 пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, во время обыска у злоумышленников изъяли более сотни патронов калибра 9 мм.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УКУ одному из задержанных сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщалось в ноябре, в Киеве задержали нацгвардейца за торговлю оружием.

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Теги: торговля оружием, Львовская область
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