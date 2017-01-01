В Мариуполе выросло число больных гриппом

Заболеваемость детей в городе выросла на 15,2%, при этом заболеваемость взрослых снизилась на 10,6%.

На пятую неделю с начала 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Мариуполе возросла на 4,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 2136 человек, в том числе 9 детей. При этом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 453,5. Если этот показатель возрастет на 10%, в Мариуполе объявят эпидемию.

Заболеваемость детей в городе выросла на 15,2%, при этом заболеваемость взрослых снизилась на 10,6%.

Заболеваемость школьников выросла на 9% - обучение приостановили в 67 классах. Всего от учебы оторвано 2256 учеников.

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Напомним, в Запорожской области на карантин из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ (более 30%) закрыли около полусотни школ и детсадов.