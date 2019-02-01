Геращенко считает увольнение Аласании в год выборов "огромной ошибкой"

По ее мнению, телеканал, который так долго создавался, стоило бы оставить в покое в 2019 году.

Читай также: За долги "государства государству" отключили UA:Первый - Аласания

Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что увольнение Зураба Аласании в год выборов - огромная ошибка. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Прочитала новость о снятии Зураба. За все годы его работы на Общественном мы виделись один раз и по моей просьбе: речь шла о поддержке семьи одного человека - заключенного в другой стране“, - отметила политик.

Читай также: В Украине избран глава общественного вещания

Один раз вице-спикер также говорила с Аласанией по телефону- когда умер Олесь Терещенко (бывший ведующий Первого национального телеканала - прим. ред.).

“Я не очень смотрела “Суспільне“ в эти годы (как и телевизор в целом), разве что для мониторинга - из него знаю о контенте. Что-то нравилось, как сатира Майкла Щура. Что-то вызвало непонимание, как нетрансляция той же ходы“, - отметил она.

Читай также: Вступил в силу закон о квотах для украинских песен на радио

Геращенко подчеркнула, что не считает это и подобное основанием для отстранения Зураба. “Огромная ошибка вообще трогать “Суспільне“ в год выборов. Во время президентской и парламентской кампаний. И еще с такими формулировками, которые выложили сейчас в сеть“, - подчеркнула политик.

“Это ошибочное решение. Мы долго шли к созданию “Суспільного“ законодательно. Очевидно, что реальное преобразование УТ в “Суспільне“ по контенту и по контексту - тоже требует времени. И здесь стоит всем пройти этот путь без ошибок. Это моя публичная позиция“, - добавила Геращенко.

Читай также: СМИ назвали имя возможного преемника Аласании

Напомним, глава Национального общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания был уволен.