Херсонец выжил после падения с седьмого этажа

Мужчина отделался переломами ребер и левого бедра, а также черепно-мозговой травмой.

Житель Херсона вечером в четверг, 31 января, упал с седьмого этажа дома и остался жив.

Об этом пишет Kherson.net.

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Инцидент произошел на улице ул. Степана Разина. Отмечается, что 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на балкон квартиры, не удержался и рухнул вниз.

В результате падения у мужчины переломы ребер и левого бедра, а также черепно-мозговая травма.

Ранее в Киеве на Русановке, по адресу Энтузиастов, 29/2, 88-летняя бабушка покончила с собой, выпрыгнув с девятого этажа.