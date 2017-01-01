Херсонец выжил после падения с седьмого этажа
Мужчина отделался переломами ребер и левого бедра, а также черепно-мозговой травмой.
Житель Херсона вечером в четверг, 31 января, упал с седьмого этажа дома и остался жив.
Об этом пишет Kherson.net.
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Инцидент произошел на улице ул. Степана Разина. Отмечается, что 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на балкон квартиры, не удержался и рухнул вниз.
В результате падения у мужчины переломы ребер и левого бедра, а также черепно-мозговая травма.
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