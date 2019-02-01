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В Киеве устроили стрельбу: Ранен ребенок

Комментариев: 5
Инцидент произошел на Лесном массиве.
По предварительной информации, полиция задержала подозреваемых
По предварительной информации, полиция задержала подозреваемых
depositphotos.com

В Киеве на Лесном массиве в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ в пятницу, 1 февраля, произошла стрельба. Правоохранители разыскивали троих мужчин, которые ранили пятилетнего ребенка.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Как стало известно позднее, полиция задержала подозреваемых.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева на улице Петра Запорожца вечером 27 января рядом с продуктовым магазином неизвестные выстрелили мужчине в голову по неизвестным причинам.

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Теги: стрельба, Киев, ребенок
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Комментариев (5)
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Viksy27    01.02.2019, 17:04
Оценка:  -1
Viksy27
Это уже вообще конченные люди, что интересно такого мог сделать ребёнок. Подгонки, а не люди.
designandrey65    01.02.2019, 16:47
Оценка:  -1
designandrey65
Что за чушь пишут... Что все трое выстрелили?
Vesna_Krasna2    01.02.2019, 15:56
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
это вообще беспредел, чем занимается полиция?
Dimon-111    01.02.2019, 16:49
Оценка:  0
Dimon-111
"Как стало известно позднее, полиция задержала подозреваемых" - оформляет придурков. Надо читать статьи полностью, а не только оглавление и потом кричать "Зрада!"
alex-zol    01.02.2019, 15:51
Оценка:  +10
alex-zol
ну не пиzдец ли это? валить таких при задержании!
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