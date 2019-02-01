В Киеве устроили стрельбу: Ранен ребенок

Инцидент произошел на Лесном массиве.

В Киеве на Лесном массиве в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ в пятницу, 1 февраля, произошла стрельба. Правоохранители разыскивали троих мужчин, которые ранили пятилетнего ребенка.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Как стало известно позднее, полиция задержала подозреваемых.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева на улице Петра Запорожца вечером 27 января рядом с продуктовым магазином неизвестные выстрелили мужчине в голову по неизвестным причинам.