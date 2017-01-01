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Осужденного за мошенничество и ложные показания немца экстрадировали в Германию

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Мужчину задержали во Львовской области в июле 2018 года, он был осужден по трем статьям УК ФРГ.
Прокуратура Львовской области передала немецкого мошенника правоохранителям ФРГ
Прокуратура Львовской области передала немецкого мошенника правоохранителям ФРГ
facebook.com/Прес-служба-Прокуратури-Львівської-Області-373460892839606

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Немца, разыскиваемого за ряд преступлений, экстрадировали из Львова в Германию для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщила прокуратура Львовской области.

Там отметили, что гражданин ФРГ был задержан в июле 2018 года на территории Львовщины. 

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Он разыскивался Германией для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений по трем статьям УК Германии: 153  - фальшивые показания без присяги, 258 - воспрепятствование осуществлению правосудия и 263 - мошенничество.

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Иностранца передали немецким правоохранителям, в Германии он будет отбывать наказание в виде лишения свободы, отметила прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве поймали трех клофелинщиц. Тем временем в Николаеве женщина продала фальшивых часов на 30 млн грн.

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Теги: мошенник, прокуратура, экстрадиция, Германия, немец, Львов
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