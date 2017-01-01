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В аэропорту Киев задерживают рейсы

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Задержания связаны с сильными туманами .
Видимость составляет 300 - 550 м
Видимость составляет 300 - 550 м
facebook.com/airportkiev

В Международном аэропорту Киев 1 февраля в связи с сильным туманом задерживаются или отменяют некоторые рейсы. 

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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Как отмечается, видимость, по состоянию на 15:00 составляет 300 - 550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4.

Отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

Кроме того, задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, авиабилеты в обратном направлении также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

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В аэропорту уверяют, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо будет предоставлена гостиница.

Ранее Аэропорт Киев (Жуляны) не смог из-за густого тумана принять рейс из Анкары. На борту самолета были две футбольные команды украинской Премьер-лиги футбольные команды Олимпик и Десна. 

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Теги: рейс, аэропорт, Киев, Жуляны, самолет
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