В Полтаве от снега рухнула крыша рынка

Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

На рынке крыша обрушилась во время чистки снега

В Полтаве 1 февраля на одном из рынков под весом снега частично обрушилась крыша.

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

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Так на рынке Балковый, который расположен на остановке Опытная в Киевском районе города, после чистки снега работники самостоятельно начали ломать кровлю. Магазины, расположенные под аварийным покрытием, работали, как и раньше, а люди свободно ходили под опасной кровлей.

Кроме того, полтавчанин Александр Балковый на видеохостинге Youtube опубликовал видео аэросъемки рынка. В его комментарии к видео отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось 1 февраля, под Харьковом от снега обвалилась крыша 200-летнего жилого дома.