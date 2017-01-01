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В Полтаве от снега рухнула крыша рынка

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Никто из людей в результате инцидента не пострадал.
В Полтаве от снега рухнула крыша рынка
© скриншот из видео
Фото 1/4
  • На рынке крыша обрушилась во время чистки снега
  • На рынке крыша обрушилась во время чистки снега
  • На рынке крыша обрушилась во время чистки снега
  • На рынке крыша обрушилась во время чистки снега
В Полтаве от снега рухнула крыша рынка
На рынке крыша обрушилась во время чистки снега
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В Полтаве 1 февраля на одном из рынков под весом снега частично обрушилась крыша. 

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

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Так на рынке Балковый, который расположен на остановке Опытная в Киевском районе города, после чистки снега работники самостоятельно начали ломать кровлю. Магазины, расположенные под аварийным покрытием, работали, как и раньше, а люди свободно ходили под опасной кровлей.

Кроме того, полтавчанин Александр Балковый на видеохостинге Youtube опубликовал видео аэросъемки рынка. В его комментарии к видео отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось 1 февраля, под Харьковом от снега обвалилась крыша 200-летнего жилого дома.

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Теги: снег, Полтава, рынок, крыша
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