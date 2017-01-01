Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады

Комментариев: 0
Нацагентство решило приостановить финансирование Оппоблока из бюджета в первом квартале.
Решение принято до устранения партией обстоятельств, обусловивших такое решение
Решение принято до устранения партией обстоятельств, обусловивших такое решение
rada.gov.ua

Читай также: Бюллетень с кандидатами снова подрос: ЦИК зарегистрировал уже 26 человек

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило перечисления средств госбюджета на финансирование партии Оппозиционный блок в I квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в пятницу, 1 февраля.

“Из-за взаимоисключающих требований представителей партии Оппозиционный блок и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей Оппоблока по осуществлению перечисления средств госфинансирования и воздержания перечислений.

Читай также: Партии получат из бюджета 128 миллионов гривен

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о партии Оппозиционный блок.

“Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования“, - отметили в НАПК.

Как сообщалось в декабре, НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: финансирование, партии, Оппозиционный блок, Нацагенство по борьбе с коррупцией, НАПК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь