НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады

Нацагентство решило приостановить финансирование Оппоблока из бюджета в первом квартале.

Решение принято до устранения партией обстоятельств, обусловивших такое решение rada.gov.ua

Читай также: Бюллетень с кандидатами снова подрос: ЦИК зарегистрировал уже 26 человек

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило перечисления средств госбюджета на финансирование партии Оппозиционный блок в I квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в пятницу, 1 февраля.

“Из-за взаимоисключающих требований представителей партии Оппозиционный блок и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей Оппоблока по осуществлению перечисления средств госфинансирования и воздержания перечислений.

Читай также: Партии получат из бюджета 128 миллионов гривен

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о партии Оппозиционный блок.

“Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования“, - отметили в НАПК.

Как сообщалось в декабре, НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий.