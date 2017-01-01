НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады
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Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило перечисления средств госбюджета на финансирование партии Оппозиционный блок в I квартале 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба агентства в пятницу, 1 февраля.
“Из-за взаимоисключающих требований представителей партии Оппозиционный блок и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей Оппоблока по осуществлению перечисления средств госфинансирования и воздержания перечислений.
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Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о партии Оппозиционный блок.
“Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования“, - отметили в НАПК.
Как сообщалось в декабре, НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий.