Глава МИД Турции прибыл в Украину

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прилетел в Одессу. Его встретил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал визит в Украине с Одессы.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко.

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По ее информации, в Одессе в пятницу, 1 февраля, состоится Седьмое заседание украинского-турецкой совместной группы стратегического планирования. Стороны намерены обсудить итоги взаимодействия в 2018 году, определить приоритеты и задачи на текущий год и обменяться мнениями по вопросам региональной безопасности.