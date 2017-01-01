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Глава МИД Турции прибыл в Украину

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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прилетел в Одессу. Его встретил глава украинского МИДа Павел Климкин.
Глава МИД Турции Чавушоглу в Одессе
Глава МИД Турции Чавушоглу в Одессе
Twitter/KaterynaZelenko

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал визит в Украине с Одессы.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко.

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По ее информации, в Одессе в пятницу, 1 февраля, состоится Седьмое заседание украинского-турецкой совместной группы стратегического планирования. Стороны намерены обсудить итоги взаимодействия в 2018 году, определить приоритеты и задачи на текущий год и обменяться мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Турция предупредила Украину о визите консула в Крым. Власти Турции предупредили украинскую сторону о визите в Керчь турецкого консула в Новороссийске Юнуса Эмре.

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Теги: Украина, Турция, Одесса, МИД, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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