Грибу в суде снова вызвали "скорую", ему необходима операция

Адвокат в суде продемонстрировала заключение врача, согласно которому политзаключенному требуется операция в Москве или Берлине.

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Украинцу Павлу Грибу, которого Россия обвиняет в склонении жительницы Кубани к терроризму, сегодня в суде пришлось вызвать “скорую“ из-за сильных болей. Об этом сообщает “Кавказский узел“.

Издание напоминает, что Грибу уже требовалась помощь врачей 24 и 25 января во время заседания. По словам адвоката Марины Дубровиной, состояние ее подзащитного все время ухудшается.

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Павел попросил суд отложить рассмотрение дела в связи с плохим самочуствием. “Меня на неделе вывозили в областной клинический диагностический центр, где был рекомендован дополнительный осмотр специалистами“, - заявил подсудимый.

“Очень сильно беспокоят боли в животе и головные боли, они мешают принимать участие в заседании“, - пояснил Гриб.

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Тем не менее, в суде зачитали справку о том, что состояние здоровья Павла является удовлетворительным. “Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели“ - отреагировал Гриб, держась рукой за живот.

Адвокат Дубровина, в свою очередь, огласила заключение врача - профессора Василия Притулы по результатам последних анализов. В нем говорится о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина. Суд принял решение вызвать “скорую помощь“.

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“В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти“, - прокомментировал ситуацию глава МИД Украины Павел Климкин. Он возмутился тем, что РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь.

В очікуванні кремлівського судилища 🇺🇦політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 февраля 2019 г.

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“Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое“, - подчеркнул он в Twitter.

Ранее отец Павла Гриба Игорь Гриб сообщил, что у его сына нашли симптомы цирроза печени и болезни Альцгеймера.