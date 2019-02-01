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Вилкула в Бердянске облили зеленкой

Комментариев: 24
Кандидату в президенты сорвали закрытую встречу с сопартийцами.
Вилкула облили зеленкой прямо на входе в зал, где его ждали однопартийцы
Вилкула облили зеленкой прямо на входе в зал, где его ждали однопартийцы
facebook.com/pg/OleksandrVilkul

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Кандидата в президенты Александра Вилкула, который собирался провести в Бердянске встречу с партийным активом, облили зеленкой на входе в зал с сопартийцами. Об этом сообщило местное издание pro.berdyansk.biz.

Несколько десятков горожан заблокировали вход в ЦК и Д “Софит“, где проходила встреча. 

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Человека, который облил политика на входе в зал, забрали в отделение полиции, правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте событий. 

Сам кандидат уехал на автомобиле, так и не начав проводить встречу с сопартийцами из Оппоблока.

Напомним, ранее политолог рассказал о программе Александра Вилкула как кандидата в президенты Украины.

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Теги: Вилкул, Оппоблок, кандидат, выборы президента, зеленка, нападение
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Комментариев (24)
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realkartowka    01.02.2019, 18:37
Оценка:  0
realkartowka
Буду голосовать за Вилкула...все лучше чем за Педро и проходимку Тимошенко..
WTF2wtf    01.02.2019, 18:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Это ура, товарисчи!
Woodbrother    01.02.2019, 18:42
Оценка:  -2
Woodbrother
realkartowkа - не будете вы голосовать. Нет у вас на тамбове никаких выборов. Выборы холопов только портят .
Антибес    01.02.2019, 18:23
Оценка:  -2
Антибес
Я бы на месте охранника,открыл огонь на поражение.Зелёнка при попадании в зрачок может вызвать серъёзные повреждения зрения.А так бы застрелили бы любителя зелёнки,остальные бы подумали в следующий раз,нужно ли так рисковать,или нет...
WTF2wtf    01.02.2019, 18:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
сиди, пиши ... шахматист-убийца путинский
Антибес    01.02.2019, 18:34
Оценка:  -2
Антибес
Потрохосос-шизофреник,ты что-то плохо сегодня работаешь,мало синусов!А ну,бля,быстро попрыгал с аккаунта на аккаунт и заминусил"показав толпу"!Ведь твои бородатые методы толстого троллинга всё-равно никто не палит!Бугагагагагага!!!)))))) )))
WTF2wtf    01.02.2019, 18:37
Оценка:  0
WTF2wtf
КульныйПерець-Boxerogos-Антиб ес-Антираб-Антибот, как ты там о себе писал?
Подполковник, мастер международного уровня по шахматам, которому разрешали присутствовать в Донецке на расстрелах?
Ну-ну, многостаночное ...
Николай510    01.02.2019, 18:20
Оценка:  0
Николай510
Ну какой из проходимца "кандидат" у президенты?
SergioS    01.02.2019, 18:15
Оценка:  +4
SergioS
Вилкул это стиральная машина?
atos    01.02.2019, 18:18
Оценка:  +2
atos
Не Вилкул, а Вирпул))))
WTF2wtf    01.02.2019, 18:40
Оценка:  0
WTF2wtf
у россиян вроде модно говорить сейчас "гиперзалуп"?
    01.02.2019, 18:02
Оценка:  -3
ДИКОЕ УКРОПНОЕ СТАДО
weightless    01.02.2019, 17:58
Оценка:  +4
weightless
"Закрытая встреча с сопартийцами"?
Молодцы бердянцы, не допускают с своем городе
пьянство и гомосятину
WTF2wtf    01.02.2019, 17:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это ж вроде регионаловские методы?
Кто это у них опыт перенял?
WTF2wtf    01.02.2019, 18:40
Оценка:  -1
WTF2wtf
Любовь повернулась к нему задом?
Абракадобр    01.02.2019, 17:50
Оценка:  -6
Абракадобр
Скорее Евросоюз развалится,чем Украина станет культурной страной))
WTF2wtf    01.02.2019, 17:54
Оценка:  +6
WTF2wtf
Так может россия танками и убийствами украинцев всем в Украине культуру привьет?
На Донбассе Путин ведь сделал всех культурными уже своими танками?
Николай510    01.02.2019, 18:21
Оценка:  0
Николай510
поэтому ты и есть трольная "абракадабра"!
Woodbrother    01.02.2019, 17:44
Оценка:  +3
Woodbrother
Во времена покращення ригивонялы всех зеленкой обливали. Пацаны в Бердянске подумали, что это такой у них обычай, и встретили покращувача так как надо. Проблема то в чем ?
Л_о_л_а    01.02.2019, 17:32
Оценка:  -3
Л_о_л_а
рагули... как далеки они от цивилизации...
Духовный_скреп    01.02.2019, 17:38
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Старуха "цивилизованная", ты лапти мужику своему постирала,щей наварила?Днюешь и ночуешь возле компа.Ваши скрепы от туалетов общественных между бараками не избавились в 21 веке,цивилизованные, мля..
    01.02.2019, 18:07
Оценка:  -5
ВШИВАНКА ШАРОВАРНАЯ , ТЫ ВШИВАНКУ НА ЛЕНИНА НАТЯНУЛ , ШАРОВАРЫ ПРОСТИРНУЛ , ГАПАКА СПЛЯСАЛ , ГАЗ ПРИКРУТИЛ , ПОКРЫШКИ ЗАЖЁГ , ПОСКАКАЛ ?
atos    01.02.2019, 17:40
Оценка:  -5
atos
Рагули таким заниматься не будут, это пизgaвaтые активисты-ананисты, которые за 200 грн., занимаются хернёй
Woodbrother    01.02.2019, 17:45
Оценка:  +4
Woodbrother
Личный опыт, приобретенный в движении "Наши" ?
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