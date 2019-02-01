Вилкула в Бердянске облили зеленкой
Читай также: Выборы президента: Киву, Вилкула и Гнапа выдвинули
Кандидата в президенты Александра Вилкула, который собирался провести в Бердянске встречу с партийным активом, облили зеленкой на входе в зал с сопартийцами. Об этом сообщило местное издание pro.berdyansk.biz.
Несколько десятков горожан заблокировали вход в ЦК и Д “Софит“, где проходила встреча.
Читай также: Вилкула официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины
Человека, который облил политика на входе в зал, забрали в отделение полиции, правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте событий.
Сам кандидат уехал на автомобиле, так и не начав проводить встречу с сопартийцами из Оппоблока.
Напомним, ранее политолог рассказал о программе Александра Вилкула как кандидата в президенты Украины.
Подполковник, мастер международного уровня по шахматам, которому разрешали присутствовать в Донецке на расстрелах?
Ну-ну, многостаночное ...
Молодцы бердянцы, не допускают с своем городе
пьянство и гомосятину
Кто это у них опыт перенял?
На Донбассе Путин ведь сделал всех культурными уже своими танками?