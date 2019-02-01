Вилкула в Бердянске облили зеленкой

Кандидату в президенты сорвали закрытую встречу с сопартийцами.

Вилкула облили зеленкой прямо на входе в зал, где его ждали однопартийцы facebook.com/pg/OleksandrVilkul

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Кандидата в президенты Александра Вилкула, который собирался провести в Бердянске встречу с партийным активом, облили зеленкой на входе в зал с сопартийцами. Об этом сообщило местное издание pro.berdyansk.biz.

Несколько десятков горожан заблокировали вход в ЦК и Д “Софит“, где проходила встреча.

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Человека, который облил политика на входе в зал, забрали в отделение полиции, правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте событий.

Сам кандидат уехал на автомобиле, так и не начав проводить встречу с сопартийцами из Оппоблока.

Напомним, ранее политолог рассказал о программе Александра Вилкула как кандидата в президенты Украины.