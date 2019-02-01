Директор школы зарабатывал на "работнице", которая давно уехала за границу

Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст. 191 УК Украины.

Директор учебного заведения устроил на работу женщину, которая почти десять лет назад уехала из Украины, и получал за нее зарплату.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

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“Теребовлянской местной прокуратурой начато уголовное производство в отношении руководителя учебного заведения, который подделал документы и получал зарплату за работника, который только числился на работе“, - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель учебного заведения, зная, что местная жительница еще в 2010 году покинула территорию Украины и выехала за границу, без ее согласия трудоустроил в школе и издал соответствующий приказ о принятии на работу.

“В течение 4 лет в отношении лица, находившегося за пределами Украины, проставлялись соответствующие отметки в табеле учета рабочего времени и начислялась заработная плата. В общем руководителем учреждения присвоено более 25 тысяч грн чужой зарплаты“, - отметили в ведомстве.

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Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее злоумышленники, используя давнюю мошенническую схему подкупа родственника от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что пенсионерка из города Конотоп отдала им все свои сбережения.