На Волыни на плывущей льдине нашли тело ребенка

Тело ребенка нашли на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище Волынской области. Первоклассник находился на льду уже долгое время.

В Волынской области тело ребенка нашли на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что сообщение об обнаружении трупа человека на льду поступило спасателям 1 февраля в 13:24. По вызову немедленно выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Рожище.

"Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно в километре от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка. По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик первого класса одной из школ города", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.

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