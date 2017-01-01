Павел Гриб рассказал суду о "выбивании" из него показаний

"Скорая" сделала укол политзаключенному и посоветовала "полежать 15 минут".

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Украинский политзаключенный Павел Гриб пожаловался суду на применение к нему мер физического и психологического воздействия следователями во время досудебного следствия. Об этом сообщает УНИАН.

Такие действия были совершены с целью “выбивания“ показаний из украинца, рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

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Он также подтвердил, что сегодня Павел в третий раз сообщил о невозможности участвовтаь в судебном заседании из-за сильных болей в животе и головной боли.

Суд это не принял во внимание, но вызвал “скорую“, отметил Игорь Гриб: “Опять тот же обезболивающий укол. Фельдшер“ скорой помощи “посоветовал 15 минут полежать. Но суд на это не обратил внимание и продолжил заседание“.

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Также Павел заявил, что следователи пытались физически и психологически выбить у него признание вины. Следующее судебное заседание по сути дела состоится ориентировочно 18 февраля, говорит отец политзаключенного.

Суд учел заявление Павла о давлении следователей и приложил к делу материалы профессора Василия Притулы о его реальном состоянии здоровья. Суд также не запретил его присутствия на следующем заседании.

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Напомним, ранее сообщалось, что, согласно выводах Василия Притулы, Павлу Грибу нужна срочная операция в Москве или Берлине.