В Одессе задержали готовящих "дестабилизацию в Украине" иностранцев

В Одессе силовики задержали выходцев из Приднестровья. У них изъяли гранатометы, взрывчатку и российские паспорта.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку выходцев из непризнанного Приднестровья. Ее участников подозревают в подготовке к совершению резонансных преступлений, которые "должны были привести к дестабилизации обстановки" в Украине, сообщает в пятницу, 1 февраля, пресс-центр СБУ.

Указано, что в ходе обысков в Одессе по месту жительства двух иностранцев и гражданина Украины, который является уроженцем Приднестровья и регулярно посещает территорию непризнанной республики, правоохранители обнаружили два противотанковых гранатомета, взрывчатку, паспорта и водительские права граждан России и ПМР.

"У злоумышленников также изъяты наркотики и более 1000 экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности незаконных вооруженных формирований из-за якобы нелегитимности действующих властных институтов и правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент СБУ проводит следственные действия для установления их функций в создании незаконного вооруженного формирования "Украинская народная (национальная) армия".

Ранее в Запорожье обезвредили возглавляемую россиянином группировку хакеров.

Также в СБУ заявляли о разоблачении сети антиукраинских агитаторов.

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