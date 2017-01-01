В Винницкой области изъяли крупную партию наркотиков

Против владельцев нескольких мешков марихуаны ранее были открыты уголовные дела. Теперь к ним добавятся обвинения в наркоторговле.

Сотрудники СБУ изъяли в одном из населенных пунктов Винницкой области оптовую партию марихуаны. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мешки с коноплей двое злоумышленников держали в гараже.

"В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных следственных действий по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей одного из населенных пунктов области. Во время обысков была изъята также оптовая партия каннабиса", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харькове задержали контрабандиста наркотиков из ЕС. Местного жителя подозревают в поставках крупных партий кокаина и амфетамина из страны Бенилюкса.

Ранее Нацполиция и сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, члены которой наладили каналы поставки наркотиков по Украине.

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